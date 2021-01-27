شكرا لمتابعة خبر عن المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأربعاء، عن عدم موافقتها على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.

وذكر بيان هيئة المنافسة أنها تعلن الموافقة على نقل جميع أصول سامبا والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة أعلنت، في وقت سابق، عن تغريم شركات الدريس” و”خدمات النفط المحدودة” و”التسهيلات للتسويق” 15 مليون ريال (5 ملايين لكل شركة)؛ لاتفاقها على التواطؤ في مناقصات “الأمن العام”.