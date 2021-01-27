وزير الخارجية يستعرض مع عضو المجلس السيادي السوداني العلاقات الثنائية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، عضو المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان محمد الفكي سليمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا لعضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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