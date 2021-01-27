شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 محلات وضبط 600 بدلة عسكرية و2500 أنواط ورتب بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (4) محلات تفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت (600) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(2500) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه , لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.