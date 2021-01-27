شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المسند" يشرح مسميات فصل الشتاء عند العرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شرح الفلكي والباحث في الطقس، عبدالله المسند، مسميات فصل الشتاء عند العرب عبر التاريخ.

وقال عبدالله المسند، خلال لقائه ببرنامج " سيدتي ":" المربعانية، الشبط، والعقارب، الحميمين وغيرها من المسميات "، لافتا:" الأسماء العربية القديمة هي الأنواء أي منازل القمر أو الطوالع وهي 28 طالعا ولكن المتأخرون من العرب قاموا بدمج هذه المنازل إلى اسم واحد ".

وأوضح أن المربعانية، عبارة عن 3 منازل وتتمثل في " نوء الإكليل، ونوء الشوله، نشوء القلب "، وعدد أيامها 39 يوما.