شكرا لمتابعة خبر عن تعليق بوتين على دور المملكة في استقرار أسواق الطاقة العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمملكة، خلال كلمته على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي 2021، فيما أثنى على الولايات وروسيا لدورهم في تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة.

وكان مجلس الوزراء أكد في اجتماع سابق له، أنه بحث نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط وإعلان مجموعة أوبك+ لدعم استقرار أسواق الخام العالمية.

وقال بوتين، في كلمة له بمنتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إن تمديد معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي، الرئيس جو بايدن، على تمديد معاهدة ستارت 3، إلا أنه أشار إلى أن الخلافات لا تزال موجودة بينهما.

وتابع أن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسؤولية مشتركة، مؤكدا أن روسيا تتقدم إلى الأمام، والدول النامية استفادت من النمو العالمي.