الباحة تسجل «صفر إصابات» كورونا

سجَّلت منطقة الباحة، «صفر إصابات» بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ«24» ساعة الماضية، وذلك وفق البيان الرسمي الصادر من وزارة الصحة بشأن معدل الإصابات في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 367023، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 358545، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6363 حالة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، و205 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

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