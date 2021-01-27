«الصحة» تُدشّن البرنامج الإلكتروني «أسنان» لتقليل قوائم الانتظار

دشّنت وزارة الصحة اليوم البرنامج الإلكتروني (أسنان)، وهو نظام لإدارة وربط عيادات الأسنان مع أرشفة الصور الطبية ونظام معامل الأسنان لمراكز وعيادات طب الأسنان، وذلك بحضور وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى.

وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة؛ حيث سيُسهم في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان وتوحيد فترات العلاج وربطها بنظام ترميز طبي عالمي.

وأبانت الصحة أن هذا المشروع سيغطي كل مراكز ومجمعات طب الأسنان التخصصية في المملكة بمجموع 905 عيادات تخصصية وأكثر من 2000 عيادة أسنان أولية، سيتم ربطها جميعًا بملف إلكتروني موحد ما يُحقق سرعة الحصول على المعلومات والاستشارات الطبية بين المناطق وإعداد التقارير والإحصائيات وكذلك مؤشرات أداء العمل التي تُسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

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