السعودية | الرياض.. انطلاق أولى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار بعنوان “النهضة الجديدة”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرياض.. انطلاق أولى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار بعنوان “النهضة الجديدة” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 4:26 مساءً, 27 يناير 2021 م
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افتتح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض اليوم، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.