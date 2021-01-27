شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12منشأة ورصد 154 مخالفة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفر اليوم الاول للحملة الرقابية الشاملة التى بدأتها بلدية وسط الدمام وأستهدف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين ومحطات الوقود وإزالة اللوحات الدعائية وتكثيف أعمال النظافة العامة، عن رصد 154 مخالفة وإغلاق 12 منشأة، ورفع ٤٤ مبسط مخالف كما تم إغلاق 3 محطات للوقود لمخالفتها للاشتراطات الفنية والمعايير الخاصة لبرنامج تأهيل وتطوير المحطات ومراكز الخدمة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري ، أن أبرز المخالفات تمحورت حول تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة التدابير الوقائية لفيروس كورونا وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ، إضافة الى استغلال الارتدادات وممرات المشاة بغرض عرض البضائع ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية للمزاولة.

وأوضح الشمري أن الحملة تأتي استكمالاً لجهود البلدية للارتقاء بمستوى الصحة والخدمات العامة، والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاشتراطات البلدية اللازمة.

وأضاف رئيس بلدية وسط الدمام أن الحملة انطلقت امس بمشاركة جميع إدارات البلدية والمراقبين المختصين حرصاً على تكامل الجهود لضمان نتائج الحملة ، ورفع الوعي الصحي والتزام جميع العاملين بالمنشئات الغذائية والتجارية كافة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.