أخبار السعودية اليوم.. وزارة الصحة: إصابة كورونا بعد «الجرعة الأولى» للقاح تتطلب «الانتظار».. والحالات الحرجة والنشطة في تزايد ملحوظ

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بأن يسود خلال الأيام القليلة المقبلة المملكة طقس متقلب، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني لتوخي الحيطة والحذر بسبب احتمالية هطول أمطار رعدية ببعض المناطق، وإلى التفاصيل:

تحذير من «النيابة العامة»: لا تتستروا على جرائم التهريب الجمركي

حذرت النيابة العام من التستر على جرائم التهريب الجمركي، مشيرة إلى أنه يعتبر مسؤولا جزائيًا بصورة خاصة في جرائم التهريب الجمركي، كل من الفاعلين الأصليين، الشركاء في الجرم، المتدخلين والمحرضين، حائزي المواد المهربة، أصحاب وسائط النقل وسائقيها ومعاونيهم، موضحة أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب «الرسوم» الجمركية كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع والتقييد الواردة في القانون والأنظمة والقوانين الأخرى.

«طقس الأربعاء».. رياح مثيرة للغبار والأتربة على 3 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس الغد الأربعاء، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأضاف أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة يمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة. وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

الحصيني: حالة ممطرة تستمر 3 أيام تتأثر بها مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة بدءا من الغد الأربعاء وتستمر 3 أيام و يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة؛ بحيث يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض في الحرارة ورياح متفاوتة، وأضاف، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الحالة الجوية الممطرة تؤثر على مناطق: مكة، المدينة، الباحة، عسير جازان، والمواقع التي بين حائل والقصيم شمال الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية.

الدفاع المدني: 3 إجراءات لسلامتكم خلال الأمطار الرعدية المرتقبة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية ببعض مناطق المملكة، وقالت إنه- وفقًا لما وردها من المركز الوطني للأرصاد- يُتوقَّع هطول أمطار رعدية ابتداء من يوم الأربعاء 1442/6/14هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/17 هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك) بدرجات خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وزارة الصحة: إصابة كورونا بعد «الجرعة الأولى» للقاح تتطلب «الانتظار»

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، موقف الحاصلين على لقاح كورونا، في حالة إصابتهم بالفيروس بعد التطعيم، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع «تويتر»، إنه في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا (بعد الحصول على الجرعة الأولى) يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي، مضيفة أنه تكون الحالة المؤكدة مصحوبة بأعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود حرارة أو أعراض تنفسية.

حالات كورونا الحرجة والنشطة.. وزارة الصحة: تزايد ملحوظ في الأعداد

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن هناك تزايدًا ملحوظًا في أعداد حالات كورونا الحرجة والنشطة في المملكة، فيما أصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة (366807) حالات، ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

استشارية أمراض معدية توضح أسباب تزايد إصابات كورونا.. وطرق الوقاية

قالت استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية حوراء البيات، إن أكثر أسباب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا هي التراخي في الإجراءات الوقائية تزامنًا مع فترة الإجازة خلال الأسبوعين الماضيين، وقالت إن الأيام الماضية شهدت كثرة المناسبات من دون التزام بالتباعد الاجتماعي والكمامة وتعقيم اليدين والتجول في المطاعم والمقاهي، فضلًا عما رصدته وزارة الداخلية من مخالفات، مشيرة إلى أهمية تشديد الاحترازات في الشتاء لكثرة وجود الفيروسات على الأسطح لوقت طويل وكثرة تكاثرها مع درجات الحرارة المنخفضة، فضلا عن زيادة الأمراض التنفسية فيه.

الرياض والشرقية ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة في الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتصدرت منطقة الرياض الحالات بتسجيل 78 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 45 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 34 حالة، وسجلت المدينة المنورة 16 حالة، والقصيم 9 حالات، وسجلت منطقتا حائل والباحة 8 حالات بكل منهما، وسجلت منطقتا عسير والحدود الشمالية 7 حالات بكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات في منطقتي الجوف وجازان، وحالتين في نجران وحالة واحدة في تبوك.

«أبشر» تجدد تذكير المستفيدين بـ6 خدمات استعلامية

أعادت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، تجديد التذكير بأهم الخدمات الاستعلامية التي توفرها المنصة للمستخدم من خلال الحساب الشخصي بأبشر، وأوضحت أنها تقدم عدد من الخدمات الاستعلامية من خلال الحساب الشخصي للمستفيد يتمثل في التالي (الاستعلام عن صلاحية الإقامة- الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة - الاستعلام عن تقرير مقيم - الاستعلام عن رقم الحدود - الاستعلام عن التامين الصحي للمقيمين - الاستعلام العام عن البصمة)

بالأسماء.. هيئة السوق المالية تحذِّر من شركات «غير مرخصة»

أهابت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء، المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بعدم التعامل مع بعض الشركات غير المرخصة من جانبها؛ مؤكدة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، ودعت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية.

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