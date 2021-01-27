رياح «الجمعة والسبت».. الأرصاد توضح خريطة المناطق المتأثرة

حدد المركز الوطني للأرصاد، خريطة المناطق المتأثرة بالرياح المتوقعة يومي الجمعة والسبت، والتي تؤثر على ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر.

وقال المركز، عبر موقع تويتر، إن الرياح السطحية الشمالية المثيرة للأتربة والغبار تنشط يومي الجمعة والسبت (نهارًا) على الجوف الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وتؤثر على القصيم، الرياض، الشرقية، ومن ثم نجران وقد تتسبب في عواصف ترابية تنعدم معها الرؤية.

واستكمل المركز الوطني للأرصاد، أن النشاط في الرياح السطحية يوم السبت يتسبب في ارتفاع الامواج قبالة المدن الساحلية ( قد تصل إلى أكثر من مترين ونصف المتر) على تلك المدن بمنطقة مكة المكرمة «رابغ ، جدة ، الليث».

إلى ذلك توقع المركز، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة يمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة. وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.