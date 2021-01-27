شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المعهد: 3 مسارات و7 أقسام تؤهل خريجي «صناعي مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مدير المعهد الصناعي الثانوي في مكة المكرمة سفر الغامدي، عن قبول المتقدمين للمعهد على 3 مسارات تشمل خريجي المرحلة المتوسطة، خريجي الصفين الأول والثاني ثانوي، جميع شرائح الشباب الذين لم يكملوا دراستهم في التعليم أو من تخرج من الثانوية أو حتى الجامعة ولم يجد فرصة عمل فبإمكانهم أن يلتحقوا بالبرامج المهنية القصيرة، مشيراً إلى أن المسار الأول يتدرب خلاله الطالب 3 أعوام «ثانوي صناعي (موازي) لنظام الثانويات العامة في التعليم» ويختلف في المواد التخصصية والعملية فقط ويتشابه في المواد العامة كمقررات، ويمنح الطالب مكافأة شهرية مقدارها ٨٠٠ ريال، وبعد تخرجهم تكون الأولوية لهم بالقبول في الكليات التقنية إذا رغبوا أو التوظيف مباشرة في القطاعين العام والخاص حسب رغبات الجهات وتوظيفهم، فيما يتضمن المسار الثاني معادلة شهادات المتقدمين بعد قبولهم بالمعهد ومن ثم ينضمون إلى المستوى الثالث في التدريب مباشرة ليكملوا التدريب لمدة سنتين بحكم أنهم أخذوا المواد العامة في التعليم، مع منحهم مكافأة شهرية ٨٠٠ ريال، وبعد تخرجهم يمنحون نفس ميزات المسار الأول من أولوية القبول بالكليات التقنية والتوظيف.

وأضاف: يشمل المسار الثالث البرامج المهنية التي مدتها فصل تدريبي واحد فقط، وهذه لجميع شرائح الشباب الذين لم يكملوا دراستهم في التعليم أو من تخرج من الثانوية أو حتى الجامعة ولم يجد فرصة عمل فبإمكانهم أن يلتحقوا بالبرامج المهنية القصيرة، مع منحهم مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمسمى برنامج مهني لمدة فصل تدريبي واحد، وهو قرابة 4 أشهر تفيدهم في سوق العمل وتفتح آفاقاً جديدة لهم في عالم المهنة، وجميع تلك المسارات تلبي رغبات الشباب الطموح أيا كان مستواهم ورغباتهم وهي ما يمكن فعلاً تحقيقه في رؤية وطن طموح لاقتصاد مزدهر، مؤكداً اهتمام إدارة المعهد بالمتدرب اهتماما بالغا حيث تقدم دورات تطويرية للمتدرب خلال فترة تدريبه بمعدل دورتين في كل فصل تدريبي تدعم سيرته الذاتية، إضافة إلى تنظيم برامج الأنشطة المختلفة كالأنشطة الرياضية والثقافية، وتقدم فيها الجوائز للمشاركين من المتدربين، وكذلك البرامج التطوعية التي تساهم في توجيه واستغلال قدرات المتدربين وزرع القيم النبيلة فيهم، مثل صيانة منازل الأسر المحتاجة وصيانة المساجد وكثيرغيرها من البرامج.

وأوضح الغامدي أن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة يضم أقسام الكهرباء، الإنتاج، التبريد والتكييف، السيارات، الحاسب، الصفائح المعدنية وقسم صيانة الجوال، كما ينظم المعهد برامج لخدمة المجتمع مصنفة ومعتمدة من الخدمة المدنية وهي موجهة لموظفي القطاع الحكومي، فضلاً عن البرامج المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي موجهة للقطاع الخاص والأفراد، وهناك دورات تقام بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال للأفراد تمكنهم من تطوير قدراتهم وإكسابهم مهنة للانخراط في سوق العمل وفتح مشاريعهم الخاصة، مشيراً إلى التعاون بين المعهد والعديد من الشركات والمؤسسات الكبرى بمكة المكرمة، كمصنع الكسوة لتدريب وتأهيل العاملين بمصنع الكسوة، شركة نسما حيث تم تدريب وتأهيل قرابة 1000 شاب ساهموا في تطوير جبل عمر.