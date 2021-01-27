شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المعهد: 3 مسارات و7 أقسام تؤهل خريجي «صناعي مكة» والان مع التفاصيل
وأضاف: يشمل المسار الثالث البرامج المهنية التي مدتها فصل تدريبي واحد فقط، وهذه لجميع شرائح الشباب الذين لم يكملوا دراستهم في التعليم أو من تخرج من الثانوية أو حتى الجامعة ولم يجد فرصة عمل فبإمكانهم أن يلتحقوا بالبرامج المهنية القصيرة، مع منحهم مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمسمى برنامج مهني لمدة فصل تدريبي واحد، وهو قرابة 4 أشهر تفيدهم في سوق العمل وتفتح آفاقاً جديدة لهم في عالم المهنة، وجميع تلك المسارات تلبي رغبات الشباب الطموح أيا كان مستواهم ورغباتهم وهي ما يمكن فعلاً تحقيقه في رؤية وطن طموح لاقتصاد مزدهر، مؤكداً اهتمام إدارة المعهد بالمتدرب اهتماما بالغا حيث تقدم دورات تطويرية للمتدرب خلال فترة تدريبه بمعدل دورتين في كل فصل تدريبي تدعم سيرته الذاتية، إضافة إلى تنظيم برامج الأنشطة المختلفة كالأنشطة الرياضية والثقافية، وتقدم فيها الجوائز للمشاركين من المتدربين، وكذلك البرامج التطوعية التي تساهم في توجيه واستغلال قدرات المتدربين وزرع القيم النبيلة فيهم، مثل صيانة منازل الأسر المحتاجة وصيانة المساجد وكثيرغيرها من البرامج.
وأوضح الغامدي أن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة يضم أقسام الكهرباء، الإنتاج، التبريد والتكييف، السيارات، الحاسب، الصفائح المعدنية وقسم صيانة الجوال، كما ينظم المعهد برامج لخدمة المجتمع مصنفة ومعتمدة من الخدمة المدنية وهي موجهة لموظفي القطاع الحكومي، فضلاً عن البرامج المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي موجهة للقطاع الخاص والأفراد، وهناك دورات تقام بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال للأفراد تمكنهم من تطوير قدراتهم وإكسابهم مهنة للانخراط في سوق العمل وفتح مشاريعهم الخاصة، مشيراً إلى التعاون بين المعهد والعديد من الشركات والمؤسسات الكبرى بمكة المكرمة، كمصنع الكسوة لتدريب وتأهيل العاملين بمصنع الكسوة، شركة نسما حيث تم تدريب وتأهيل قرابة 1000 شاب ساهموا في تطوير جبل عمر.