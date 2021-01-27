تصريح القيادة المؤقت.. «المرور»  يحدد الشروط المطلوبة

بينّت الإدارة العامة للمرور، شروط ومتطلبات وإجراءات إصدار تصريح قيادة خاص مؤقت للمواطنين السعوديين والمقيمين.

وحددت الإدارة العامة للمرور، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، الشروط والمتطلبات والتي تتمثل في التالي:

- أن يكون عمر المتقدم 17 عاماً فيما فوق.

- إجراء الكشف الطبي.

- إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم.

- إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين.

- إحضار صورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

- إرفاق خطاب بموافقة ولي الأمر أو الكفيل.

- إحضار ملف لحفظ الأوراق.

وأوضح المرور السعودي، كذلك شروط ومتطلبات إصدار بدل تالف/فاقد لتصريح القيادة المؤقت للمواطنين السعوديين والمقيمين، وهي كالتالي:

- إحضار تعميم من الشرطة في حال السرقة.

- إحضار التصريح في حال التلف.

- إعلان بإحدى الصحف المحلية حال الفقدان.

- إحضار 3 صور شمسية مقاس 4×6 سم.

- إحضار ملف لحفظ الأوراق.

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