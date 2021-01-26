شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد بصرف علاوة للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تكشفت معلومات عن صرف أول علاوة سنوية للمعلمين والمعلمات غدًا الأربعاء، في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي يشترط مستقبلاً لصرفها؛ الحصول على الرخصة المهنية.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت عن خطوات قيام أولياء الأمور بتسجيل طالب بالفصل الصيفي أو بالنقل المدرسي، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 5 أيام عمل منذ يوم تقديمه.

وأشارت وزارة التعليم، إلى طريقة تسجيل طالب بالفصل الصيفي، من خلال اتباع الخطوات التالية: يقوم ولي الأمر بزياره قائد المدرسة وطلب تسجيل ابنه في الفصل الصيفي، يقوم قائد المدرسة بتسجيل الدخول على نظام نور، اختيار الفصلي الصيفي.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.