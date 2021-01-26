شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من أمانة عسير حول " شواهد القبور " المقابلة لمستشفى في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أصدرت أمانة منطقة عسير، توجيها عاجلا بإزالة الأحجار التي تشبه " شواهد القبور " من وسط طريق الأمير سلطان مقابل مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها.

ويأتي توجيه أمانة منطقة عسير بشأن إزالة الأحجار الغريبة، بعد انتشار صورة للواقعة التي أحدثت ضجة كبيرة بين المواطنين.

وظهر في الصور المتداولة، عددًا من العمال التابعين لـ" أمانة عسير " يزيلون الأحجار التي تشبه " شواهد القبور " التي تم نصبها لتغيير معالم الموقع بما يتناسب مع الذوق العام لمرتادي المكان.