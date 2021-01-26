السلع المسموح بدخولها للسعودية.. الجمارك توضح الاشتراطات

أوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، متطلبات واشتراطات السلع المسموح باستيرادها ودخولها المملكة.

وشاركت جمعية جماية المستهلك، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "ناوي تطلب من الخارج؟#تعرف على اشتراطات بعض السلع المسموح بدخولها للمملكة.. اليوم العالمي للجمارك"

وحددت الهيئة العامة للجمارك، الاشتراطات العامة الهامة للسلع المسموح بدخولها البلاد وتتمثل في التالي :

- بالنسبة للكاميرات أن تكون واردة بأسماء أفراد وألا تكون مستوردة بكميات تجارية وألا تكون ذات صفة تجسسية

- بالنسبة للحيوانات ضرورة وجود شهادة صحية مع موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة

- بالنسبة للمركبات يسمح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين سويًا بينما يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات

- أما للدراجات النارية فلا يسمح بدخولها بدون رقم الهيكل ولا يشترط وجود سنة صنع معينة كما يشترط وجود فاتورة شراء وشهادة منشأ وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس.

- فيما يتعلق بأقلام وأجهزة الليزر فيمنع استيراد مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات

- أما بالنسبة لأجهزة الجاسب الآلي والجوالات فهي معفاة من الرسوم الجمركية مع احتساب قيمة الضريبة المضافة

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