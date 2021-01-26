36.2% من المتقاعدين موظفون بالتعليم

كشف تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، أن إجمالي عدد المتقاعدين بمعاش من المدنيين بلغ نحو 24566 متقاعدا ومتقاعدة، وذلك خلال العام الماضي 2020، منها 16735 للذكور بنسبة 68.1 % والإناث 7831 متقاعدة بنسبة 31.9 %.

وأظهر التقرير استحواذ الوظائف التعليمية على النسبة الأعلى من المتقاعدين خلال العام الماضي بـ8904 متقاعدين ومتقاعدات بنسبة 36.2 % من إجمالي المتقاعدين، ثم الموظفين العموميين بـ8610 بنسبة 35 %، و2900 للمتقاعدين من الوظائف الأخرى بنسبة 11.8 %، تلاهم المستخدمون بـ2504 وبنسبة 10.2 %، ثم الوظائف الصحية بـ1089 بنسبة 4.4 %، وأعضاء هيئة التدريس بـ559 نسبتهم 2.3 %.

المتقاعدون بمعاش - المدنيون 2020

24566

المتقاعدون

16735

الذكور

7831

الإناث

8904

الوظائف التعليمية

8610

الموظفون العموميون

2900

أخرى

2504

المستخدمون

1089

الوظائف الصحية

559

هيئة التدريس