36.2% من المتقاعدين موظفون بالتعليم

وأظهر التقرير استحواذ الوظائف التعليمية على النسبة الأعلى من المتقاعدين خلال العام الماضي بـ8904 متقاعدين ومتقاعدات بنسبة 36.2 % من إجمالي المتقاعدين، ثم الموظفين العموميين بـ8610 بنسبة 35 %، و2900 للمتقاعدين من الوظائف الأخرى بنسبة 11.8 %، تلاهم المستخدمون بـ2504 وبنسبة 10.2 %، ثم الوظائف الصحية بـ1089 بنسبة 4.4 %، وأعضاء هيئة التدريس بـ559 نسبتهم 2.3 %.
المتقاعدون بمعاش - المدنيون 2020
24566
المتقاعدون
16735
الذكور
7831
الإناث
8904
الوظائف التعليمية
8610
الموظفون العموميون
2900
أخرى
2504
المستخدمون
1089
الوظائف الصحية
559
هيئة التدريس
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