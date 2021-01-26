بلدي عسير يعقد اجتماعه الـ71

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي الـ71، برئاسة اللواء محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أعمال المجلس ومنجزاته لعام 2020 ونتائج لقاءات المواطنين بمقر المجلس والمراكز الإدارية وزيارة الجهات الحكومية والخاصة، والمشاريع التي تنفذها الأمانة، ومتابعة أعمال المجلس لدى الجهات ذات العلاقة ولقاءات المجالس البلدية، وحضور الدورات التدريبية واستعراض تقرير رؤساء اللجان، وما تم من أعمال ومقترحات أعضاء المجلس، وإجابات الأمانة، واستعراض التعاميم الواردة من أمانة المجلس.



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