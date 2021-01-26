السعودية اليوم / سياحة الخرج تبحث إقامة مهرجان للألبان في مدينة السيح



السيح 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

رأسَ محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، اجتماع لجنة التنمية السياحية، في قاعة الاجتماعات بمقر ديوان المحافظة في مدينة السيح .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها بحث إقامة "مهرجان الخرج للألبان" في مدينة السيح والاطلاع على التصور المقترح بشأن الأمور التنظيمية والفعاليات المصاحبة.

كما تمت مناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي والتراثي وتأهيل المواقع التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج واتخذت اللجنة بشأنها التوصيات اللازمة .

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21:38ت م

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