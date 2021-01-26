السعودية اليوم / لبنان تسجل 3505 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3505 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها ليبلغ 285754 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2477 حالةً.

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21:00ت م

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بيروت 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 3505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و73 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها ليبلغ 285754 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2477 حالةً.// انتهى //21:00ت م0174

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