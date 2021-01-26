السديس لمنسوبي «شؤون الحرمين»: سارعوا بالتسجيل في لقاح كورونا

حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كل العاملين برئاسة شؤون الحرمين على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأشار السديس إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، سارعت بتوفير اللقاح في مدة زمنية وجيزة، ضمن جهودها الكبيرة التي بذلتها لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من الأضرار الناتجة عن الجائحة، لافتًا إلى أن القيادة تولي سلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما أولوية قصوى.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يتلقى أولى جرعات لقاح كورونا

«الصحة» تعلن الأحد مستجدات لقاح كورونا.. وتحديثات أمنية من «الداخلية»