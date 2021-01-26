«طقس الأربعاء».. رياح مثيرة للغبار والأتربة على 3 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس الغد الأربعاء، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف المركز، أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة يمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة. وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين (على الجزء الجنوبي) وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء في معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية: