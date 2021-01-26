وزارة الصحة: إصابة كورونا بعد «الجرعة الأولى» للقاح تتطلب «الانتظار»

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، موقف الحاصلين على لقاح كورونا، في حالة إصابتهم بالفيروس بعد التطعيم.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع «تويتر»، إنه في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا (بعد الحصول على الجرعة الأولى) يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي.

وأضافت وزارة الصحة: تكون الحالة المؤكدة مصحوبة بأعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود حرارة أو أعراض تنفسية.

جاء ذلك؛ ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من مستفيد قال فيه: أخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا وبعد 10 أيام أصبت بالفيروس، بعد أعراض ارتفاع الحرارة لمدة يومين وأثبتت المسحة أني مصاب؛ لكنني منذ 5 أيام لا أعاني من أي أعراض، فيما سيحل موعد حصولي على الجرعة الثانية غدًا، فهل يمكنني أخذها؟».

كانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الإثنين، أنها رصدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين، وذلك بسبب التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة، وأهابت بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع.

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