أخبار السعودية اليوم.. موجة باردة ثانية على مناطق بالمملكة الأسبوع القادم.. واستيراد الساعات المزودة بكاميرا «ممنوعة»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 يناير 2021 منها: موجة باردة ثانية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق بالمملكة الأسبوع القادم، استيراد الساعات المزودة بكاميرا «ممنوعة» وغرامة للمخالفين، والمملكة تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لليمن ودول إفريقية.

موجة باردة ثانية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق بالمملكة.. الأسبوع القادم

توقّع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عبدالله أبو هيلة، تأثر معظم مناطق المملكة، بموجة ثانية من انخفاض درجات الحرارة تبدأ مطلع الأسبوع القادم.

6 شروط لتفويض المركبة إلكترونيًا للغير

حددت منصة أبشر نحو 6 شروط لتفويض المركبة إلكترونيًا للغير، بهدف تمكين الفرد من إضافة مفوض لقيادة مركبته إلكترونيًا.

وزير المالية: السعودية تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لليمن ودول إفريقية

أعلن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل.

13 مبادرة من تعليم الطائف لجائزة الإبداع الرقمية في فعاليات ملتقى مكة

ترشحت 13 مبادرة من تعليم الطائف لجائزة الإبداع الرقمية لمحافظة الطائف ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» الذي يهدف إلى صناعة مبادرات رقمية تقنية تساهم في تعزيز ثقافة بناء الإنسان من خلال الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030.

«هيئة المهندسين» تجدد دعوتها للاشتراك في برنامج المسّاحين المعتمدين

جددت الهيئة السعودية للمهندسين، دعوتها للتسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل مسّاحين معتمدين، والذي سيمكّن المقبولين به من الحصول على عددٍ من الشهادات المعتمدة، إضافةً إلى فرص العمل في خدمة الرفع المساحي عبر منصتي «إحكام» و«بلدي».

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيصلى عليها اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.

«الجمارك»: استيراد الساعات المزودة بكاميرا «ممنوعة».. وغرامة للمخالفين

أوضحت الجمارك السعودية، أنه يمنع استيراد الساعات الذكية المزودة بكاميرا بغض النظر عن جودة تلك الكاميرا، مشيرة إلى أنه يتم مصادرتها وفرض غرامة مالية.

17583 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى التأهيل الطبي في المدينة

قدّمت العيادات الخارجية بمستشفى التأهيل الطبي في المدينة المنورة خدماتها في العديد من التخصصات الطبية لعدد 17583 مراجعًا، وذلك خلال العام 2020م.

«الشورى» يطالب «الطاقة» باستقطاب الكفاءات الوطنية للتخصصات النادرة

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، وزارة الطاقة، بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.

«الغذاء والدواء» توضح ضوابط سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تفاصيل وإجراءات أوامر السحب التي تصدر من قبلها نتيجة خلل ما في جودة أحد المستحضرات الصيدلانية المسوقة، مؤكدةً أنها تخضع لمعايير عالمية وإجراءات تختلف وفقًا لدرجة خطورة سبب السحب.

«الشورى» يطالب برفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، من وزارة الصحة، العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، من خلال تبنّي نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية.

هدف: 5 شروط لطلب تعويض تكاليف الحصول على شهادة مهنية

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 5 شروط لتقديم طلب التعويض مقابل الحصول على شهادة مهنية من برنامج الشهادات المهنية الاحترافية.

«الضمان الصحي»: تمديد خدمة الطب الاتصالي لـ3 أشهر

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني، تعميمًا لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، بتمديد مبادرة تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2021.

هل يؤثر فتح التابع حسابًا في «أبشر» على الدعم.. «حساب المواطن» يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أن فتح أحد التابعين، حسابًا له في «أبشر» لا يؤثر على الدعم المقدم للمستفيد الرئيسي.

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