السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3,601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبو ظبي 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق26 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3,601 إصابة جديدة بفيروس

وكشفت عن شفاء 3,890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259,194 حالة, فيما سجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 805 حالة.

// انتهى //

15:00ت م

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أبو ظبي 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق26 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3,601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285,147 حالة.وكشفت عن شفاء 3,890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259,194 حالة, فيما سجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 805 حالة.// انتهى //15:00ت م0092

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