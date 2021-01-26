السعودية اليوم / جامعة جدة تُدَشّن برنامج التميز المؤسسي



جدة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

دشّنت جامعة جدة برنامج "التميز المؤسسي" اليوم، وهو أحد برامج رؤية الجامعة الحديثة التي تعمل على إحداث تغيير مدروس للوصول لإنتاج حالة من التميز في نظم الأداء المؤسسي الشامل وممارساته التطبيقية المصاحبة.

وتسعى الجامعة من خلال البرنامج إلى تحقيق استدامة الميزة التنافسية لكافة قطاعات الجامعة عبر مزج قيادة التكلفة والتميز المؤسسي لعملياتها الأكاديمية والإدارية، والتركيز على مجال منتجاتها الأكاديمية وفق أفضل المرجعيات العالمية والعمل على رفع مستوى السمعة المؤسسية للجامعة وزيادة الحصة السوقية لها، فضلاً عن رفع نصيب خريجي الجامعة من فرص التوظيف بسوق العمل السعودي والعالمي.

يُذكر أن برنامج "التميز المؤسسي" يحتوي على مؤشرات أداء تضمن مستوى تحسن السمعة المؤسسية للجامعة و مستوى القدرة التنافسية واستدامتها، مقارنة مع الجامعات الأخرى في التصنيفات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتبني منظومة استباقية للتعامل مع الأزمات الطارئة التي تؤكد على جاهزية الجامعة لمواجهة التحديات والتهديدات الراهنة والمستقبلية والتخفيف من تداعياتها.

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14:55ت م

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