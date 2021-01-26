«الضمان الصحي»: تمديد خدمة الطب الاتصالي لـ3 أشهر

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني، تعميمًا لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، بتمديد مبادرة تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2021.

وذكر المجلس –في بيان له نشر على حسابه بتويتر- أنه إشارة إلى التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم «1791» بتاريخ 14/7/ 2020م، والمتضمن تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي إلى نهاية عام 2020م، وامتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فإن الأمانة العامة للمجلس تشعر شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لمعتمدين، بتمديد مبادرة تغطية وثيقة الضمان الصحي الخدمة الطب الاتصالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2021م وفق الآليات الموضحة مسبقا بالتعميم رقم «1402».

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، على الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بضرورة تفعيل استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائها بتمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة للمبادرة المشار إليها أعلاه.

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