بالفيديو.. أمير تبوك يقف على آخر استعدادات مركز لقاحات كورونا

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، على آخر الاستعدادات والتجهيزات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقةـ وذلك استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

وأشاد أمير منطقة تبوك خلال زيارته للمركز –وفقًا للعربية- بجهود القيادة الرشيدة منذ بداية الجائحة، وجهود وزارة الصحة، قائلًا إن العالم يتبع الممكلة فيما تتخذه من قرارات تجاه الجائحة.

وأشار أمير تبوك إلى أن نسبة التعافي في منطقة تبوك من فيروس كورونا تصل إلى 98%، وأن المنطقة من الأعلى في حالات التعافي بالمملكة.

يُذكر أن وزارة الصحة افتتحت مراكز لتلقي لقاح كورونا في كل من الرياض وجدة والظهران والمدينة المنورة، على أن يتم افتتاح مراكز أخرى تباعًا في باقي المناطق.

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