حددت منصة أبشر نحو 6 شروط لتفويض المركبة إلكترونيًا للغير، بهدف تمكين الفرد من إضافة مفوض لقيادة مركبته إلكترونيًا.

وأوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن تفويض المركبة إلكترونيًا تسمح للمفوض بقيادة المركبة داخل المملكة أو خارجها حسب نوع التفويض المحدد «خارجي أو داخلي»، التفويض الخارجي يخول المفوض له بقيادة المركبة داخليًا.

ومن شروط تفويض المركبة إلكترونيًا للغير أنه لا يمكن إضافة أكثر من مفوض على مركبة سواء كان التفويض داخليًا أو خارجيًا، وأن تكون رخصة سير المركبة صالحة ولا يوجد عليها بلاغ أو ليست لديها تأمين.

وكذلك وجود رخصة قيادة خاصة سارية للمفوض له، ويتم التفويض من مواطن إلى مواطن آخر أو من مواطن إلى عامل على كفالته، ووجود حساب مفعل في أبشر للمفوض والمفوض له، وفق منصة أبشر.

وأوضحت منصة أبشر أن المستفيدين من خدمة تفاويض المركبات إلكترونيًا هم المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة «أبشر».

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت إنَّه لـ«تفويض مالك المركبة لغيره»، يجب أولًا الذهاب لحساب «أبشر»، ومن ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة «داخل وخارج المملكة».

وأشارت إلى أنَّ الخطوة الخامسة تتمثّل في اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.

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