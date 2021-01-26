شكرا لمتابعة خبر عن تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

علق علي الخنيزي والد الشاب المخطوف العائد إلى أسرته بعد غياب 20 عامًا " موسى " على تأييد محكمة استئناف الشرقية حكم المحكمة الجزائية بإعدام خاطفة الدمام.

وقال الخنيزي: " العدالة أخذت مجراها وأرضت الجميع، وأخذت جزاءها والقضاء لم يقصر وراضين عن هذا الحكم، والكل راضٍ وحتى الناس والمواطنين والأقارب والأصدقاء ".

وكانت محكمة الاستئناف حسمت صباح أمس الإثنين، مصير الخاطفة، وأيدت حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.