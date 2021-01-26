مختص يوضح علاقة البرد بـ “أبو الوجيه”.. وهذا ما يجب على المصابين فعله

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صحح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، بعض المعلومات الخاطئة بشأن شلل العصب السابع، والمعروف باسم “أبو الوجيه”.

وأوضح أن البرد ليس المسبب لشلل العصب السابع، كما أكد أن هذا النوع من المشكلات الصحية لا ينتج أيضًا عن التعرض لدرجات حرارة متفاوتة بشكل مباشر، وذلك على عكس الشائع لدى العامة وبعض الممارسين الصحيين.

وأبان العمار أن الإصابة بهذا النوع من الشلل تنتج عن فيروس، وتستمر لفترة من أسبوع إلى 14 يومًا، مشددًا على ضرورة البدء في الحصول على العلاج لهذه الحالة بشكل مبكر من المستشفيات، كون ذلك يسهم في تخفيف أعراضه والشفاء السريع من المرض.

Source akhbaar24.argaam

