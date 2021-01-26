تعرّف على العلامة التجارية لـ”جاكيت” ولي العهد.. وموقع الشركة يتعطل بسبب ضغط الزوار

︎ :

.



ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات بملابس أثارت اهتمام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى ولي العهد جاكيت “بدون أكمام”، من دار الأزياء البريطانية Franck Namani، من مجموعة خريف وشتاء 2020-2021، التي أطلقتها الدار في سبتمبر الماضي.

وشهد الموقع الإلكتروني للدار، تعطلًا بعد ضغط الزوار عليه، ما اضطرها لوضع رابط بديل لاستقبال طلبات العملاء، ويبلغ سعر الجاكيت حوالي 5400€.جاكيت ولي العهد

Source akhbaar24.argaam

