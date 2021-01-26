تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، على نحو طفيف، رغم الصعود العالمي لأسعار المعدن النفيس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 223.53 ريال (59.61 دولار)، مقارنة بنحو 223.65 ريال (59.64 دولار)، أمس.

بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 204.90 ريال (54.64 دولار)، مقابل 205.01 ريال (54.67 دولار)، أمس الإثنين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة إلى 195.59 ريال (52.16 دولار)، مقابل نحو 195.69 ريال (52.18 دولار)، خلال تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 130.39 ريال (34.77 دولار)، مقابل 130.46 ريال (34.79 دولار)، أمس، وهذه الأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية اليوم الثلاثاء نحو 1564.70 ريال (417.25 دولار)، مقابل نحو 1565.54 ريال (417.48 دولار)، أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 6956.25 ريال (1855 دولارا)، مقابل 6960 ريالا (1856 دولارا)، أمس.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أمريكية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1856.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1856.80 دولار.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي لإم.إس.إن.بي.سي إن الديمقراطيين قد يحاولون تمرير معظم مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا باستخدام مناورة إجرائية لتفادي عرقلة الجمهوريين.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية "إذا حصلنا على التحفيز، يستطيع الذهب اختراق مستوى 1900 دولار.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1 بالمئة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.