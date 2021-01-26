

نواكشوط 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

وقعت موريتانيا اليوم، اتفاق تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، يهدف إلى تعزيز الشراكة في المجال الصحي.

ويمتد هذا الاتفاق وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية لسنتين، ويعمل على تحقيق عدد من الأهداف من بينها الرفع من مستوى مكافحة الأوبئة في موريتانيا وتعزيز قدرات الهياكل الصحية المتخصصة إلى جانب تعزيز النظام الصحي داخل البلاد.

// انتهى //

00:29ت م

0230





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا توقع اتفاق تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.