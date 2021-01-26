السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 8561 إصابة بفيروس كورونا



روما 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 8561 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,475,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 85881 حالةً.

// انتهى //

00:12ت م

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روما 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 8561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 420 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,475,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 85881 حالةً.// انتهى //00:12ت م0228

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