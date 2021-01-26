السعودية اليوم / محافظ ينبع يجتمع برؤساء المراكز



ينبع 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

رأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم الاجتماع الأول لرؤساء المراكز "عن بعد".

وأكد السحيمي في بداية الاجتماع أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى خدمة المحافظة ومراكزها, لاسيما في ظل دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لكل ما من شأنه تنمية الوطن ورفاهية المواطنين، منوهاً بضرورة مواكبة ذلك عبر تقديم جميع الخدمات والاهتمام بملاحظات أهالي وسكان المحافظة والمراكز التابعة لها، والعمل بجد وإخلاص لرفع مستوى الخدمات العامة.

وناقش الآليات الوالسبل التي تكفل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس

// انتهى //

23:14ت م

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ينبع 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسرأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم الاجتماع الأول لرؤساء المراكز "عن بعد".وأكد السحيمي في بداية الاجتماع أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى خدمة المحافظة ومراكزها, لاسيما في ظل دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لكل ما من شأنه تنمية الوطن ورفاهية المواطنين، منوهاً بضرورة مواكبة ذلك عبر تقديم جميع الخدمات والاهتمام بملاحظات أهالي وسكان المحافظة والمراكز التابعة لها، والعمل بجد وإخلاص لرفع مستوى الخدمات العامة.وناقش الآليات الوالسبل التي تكفل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في مختلف المرافق، وتأكيد الالتزام بالمصروفات المخصصة لكل مركز، والعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق، ولزوم بذل رئيس المركز الجهود في سبيل رفع كفاءة أداء العمل، بما يضمن مزيد من إنتاجية الموظفين، وحث منسوبي المركز على تقديم مقترحات ومبادرات تطويرية في جميع المجالات، ورفع تقارير إحصائية بشكل دوري عن أعمال وإنجازات كل مركز.// انتهى //23:14ت م0221

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