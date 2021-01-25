محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الإثنين"، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غداً الثلاثاء في الرياض.



وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.