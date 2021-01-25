شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يترك رسالة غير متوقعة لصاحب المركبة التي صدمها أثناء توقفها في الشارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار مواطن ضجة بعدما ترك رسالة اعتذار خطية لصاحب المركبة التي صدمها أثناء توقفها في الشارع، كما طالب إياه باستكمال الإجراءات المرورية.

وعرض صاحب السيارة التي تعرضت للاصطدام صورة لرسالة الاعتذار، كما ثمن موقف المواطن الذي قام بتقديم بلاغ في نفسه للجهات المختصة بالحادث.

ووفقا للرسالة فإن المواطن طلب من صاحب السيارة إكمال إجراءات الحادث، وتسلم أوراقه من شركة نجم لخدمات التأمين عبر تطبيقها الإلكتروني كتعويض عن صدم سيارته.