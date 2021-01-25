شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة للمواطنين عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يترقب الجميع وصول 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى المملكة خلال أسبوع.

ومن المقرر أن تحصل المملكة على اللقاح المضاد لكورونا من معهد سيروم الهندي في غضون أسبوع، مقابل 5.25 دولار للجرعة، وفقا لما ذكرته " رويترز ".

وجاء ذلك ضمن جهود المملكة لتوفير اللقاحات؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اعتماد لقاحي " أسترازينيكا ومودرنا "، المضادين لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، اعتمدت في وقت سابق، لقاح " فايزر - بيونتيك "، بالتزامن مع زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في المملكة.