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مفاجأة للمواطنين عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يترقب الجميع وصول 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس إلى المملكة خلال أسبوع.

ومن المقرر أن تحصل المملكة على اللقاح المضاد لكورونا من معهد سيروم الهندي في غضون أسبوع، مقابل 5.25 دولار للجرعة، وفقا لما ذكرته " رويترز ".

وجاء ذلك ضمن جهود المملكة لتوفير اللقاحات؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اعتماد لقاحي " أسترازينيكا ومودرنا "، المضادين لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، اعتمدت في وقت سابق، لقاح " فايزر - بيونتيك "، بالتزامن مع زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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