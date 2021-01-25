9 شروط للتجمع بقاعات الأفراح والمناسبات.. و5 إجراءات وقائية ضرورية

الرياض - محمد عبدالله - إمارة مكة المكرمة :يجب التقيد بها..
أعادت إمارة منطقة مكة المكرمة، تجديد التذكير، بشروط وقيود التواجد والتجمعات في قاعات الأفراح والمناسبات، المتماشية مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».
ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجرافًا" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها" خلال التواجد في قاعات الأفراح والمناسبات يجب التقيد بالتالي): أن لا يزيد الحضور عن50 شخصًا، فترة التواجد5 ساعات، ارتداء الحضور الكمامات طوال الوقت.
وأوضحت أن من الشروط وقواعد وقيود تواجد تجمع في قاعات الأفراح والمناسبات، الالتزام بالمتطلبات التالية:
- ارتدء العاملين الكمامات في جميع الأوقات
- ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت
- توزيع معقمات ومطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة
- التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة
- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه
- استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب
- تطهير العاكلات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحلي معتمد
- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري
- ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات
وأشارت إمارة مكة المكرمة، إلى أن الإجراءات الوقائية التي يجب التقيد بها في قاعات الأفراح والمناسبات هي:
- ألا يزيد عدد الحضور عن 50 شخصًا
- وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي
- تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي
- وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستخدام
- أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي
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