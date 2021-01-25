9 شروط للتجمع بقاعات الأفراح والمناسبات.. و5 إجراءات وقائية ضرورية

أعادت إمارة منطقة مكة المكرمة، تجديد التذكير، بشروط وقيود التواجد والتجمعات في قاعات الأفراح والمناسبات، المتماشية مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجرافًا" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها" خلال التواجد في قاعات الأفراح والمناسبات يجب التقيد بالتالي): أن لا يزيد الحضور عن50 شخصًا، فترة التواجد5 ساعات، ارتداء الحضور الكمامات طوال الوقت.

وأوضحت أن من الشروط وقواعد وقيود تواجد تجمع في قاعات الأفراح والمناسبات، الالتزام بالمتطلبات التالية:

- ارتدء العاملين الكمامات في جميع الأوقات

- ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت

- توزيع معقمات ومطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة

- التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة

- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه

- استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب

- تطهير العاكلات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحلي معتمد

- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري

- ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات

وأشارت إمارة مكة المكرمة، إلى أن الإجراءات الوقائية التي يجب التقيد بها في قاعات الأفراح والمناسبات هي:

- ألا يزيد عدد الحضور عن 50 شخصًا

- وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي

- تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي

- وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستخدام

- أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي

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