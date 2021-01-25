وزارة الصحة تعلن عدد «الإصابات الحرجة» بكورونا في عموم السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وصول الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2092 حالة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وأن معظمهم الحالات الصحية للمصابين مطمئنة، وأشارت إلى وجود 333 حالة حرجة من بين العدد المذكور.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وتم تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 358137 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6355 حالة.

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