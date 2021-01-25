الأمن العام: ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة في 9 مناطق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران والباحة)، 37 من مخالفي نظام البيئة ولوائحه التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، خلال الأسبوع الماضي.

وكان من بين المضبوطين (27) مواطنًا و(10) مقيمين من الجنسيات: اليمنية، والمصرية، والباكستانية، والسودانية، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع على (37) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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