وأبان الحبيشي أن الاختبار الذي أقيم «عن بعد» قدم بإشراف نخبة من مشرفي ومشرفات التعليم الأجنبي، امتدادًا لجهود وزارة التعليم في تطوير وتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية، وتأهيلهم للاختبارات الدولية PIRLS. وبينت المشرفة على تطبيق الاختبار نادية الغامدي أن الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم (PIRLS) هو اختبار تعده منظمة IEA للوقوف على مستويات طلاب الصف الرابع في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادة القراءة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، بهدف تقويم الأنظمة التعليمية والتربوية في هذه الدول، حيث سيقام الاختبار الدولي في شهر سبتمبر من العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبارات لتحديد المستوى بتعليم ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.