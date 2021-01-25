اختبارات لتحديد المستوى بتعليم ينبع

نفذت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم ينبع، اختبارات تحديد المستوى لأكثر من 370 طالبًا من طلبة الصف الرابع في المدارس العالمية (بنين - بنات)، للوقوف ومعرفة مستويات طلبة الصف الرابع في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادة القراءة، ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة. وأوضح مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي حماد بن حامد الحبيشي، أن الإدارة قد أكملت منذ وقت مبكر عملية الاستعداد والتهيئة للاختبارات الدولية، من خلال اعتماد الخطة التنفيذية، وعقد الاجتماع التعريفي لمناقشتها مع قائدة ومشرفي المدارس العالمية والأجنبية بالمحافظة.

وأبان الحبيشي أن الاختبار الذي أقيم «عن بعد» قدم بإشراف نخبة من مشرفي ومشرفات التعليم الأجنبي، امتدادًا لجهود وزارة التعليم في تطوير وتحسين مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية، وتأهيلهم للاختبارات الدولية PIRLS. وبينت المشرفة على تطبيق الاختبار نادية الغامدي أن الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم (PIRLS) هو اختبار تعده منظمة IEA للوقوف على مستويات طلاب الصف الرابع في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادة القراءة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، بهدف تقويم الأنظمة التعليمية والتربوية في هذه الدول، حيث سيقام الاختبار الدولي في شهر سبتمبر من العام الحالي.