4 ملايين لمشروع قضريمة

ضمن مشاريع السفلتة التي تنفذها بلدية محافظة المجاردة في المحافظة والقرى التابعة لها، نفذت البلدية مشروع طريق قضريمة المرحلة الأولى بطول 2,5 كم وعرض 15 مترا، والمرحلة الثانية بطول 3.2 كم وعرض 20 مترا، ويشتمل المشروع على عبارات ماسورية بطول 144 مترا، ‏وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 4.198.432 ريالا.

وقال مدير إدارة المشاريع ببلدية المجاردة المهندس مرعي زهير العمري، إن البلدية نفذت أعمال فتح وتوسعة السفلتة لمشروع الطرق الرابطة بين شارعي الشهداء وأحد الرئيسي بقرية قضريمة، وبفتح وتوسعة الطريق المتفرع.

ويبلغ إجمالي طول الطرق ما يقارب 6 كم مختلفة العرض، ضمن مبادرات الطرق لدى البلدية.