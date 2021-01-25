4 ملايين لمشروع قضريمة

وقال مدير إدارة المشاريع ببلدية المجاردة المهندس مرعي زهير العمري، إن البلدية نفذت أعمال فتح وتوسعة السفلتة لمشروع الطرق الرابطة بين شارعي الشهداء وأحد الرئيسي بقرية قضريمة، وبفتح وتوسعة الطريق المتفرع.
ويبلغ إجمالي طول الطرق ما يقارب 6 كم مختلفة العرض، ضمن مبادرات الطرق لدى البلدية.
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