السعودية اليوم / العاصفة إلويز تقتل 13 شخصًا وتشرد الآلاف جنوب القارة الأفريقية



جوهانسبرغ 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

قُتل 13 شخصًا، جراء العاصفة " إلويز" التي ضربت منطقة جنوب القارة الأفريقية، حيث دمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والفيضانات مباني ومحاصيل وشردت آلاف السكان.

وضربت العاصفة إقليم سوفالا بوسط موزمبيق، وزيمبابوي، وجنوب أفريقيا وبوتسوانا.

وحذرت سلطات البلدان المنكوبة من مزيد تحرك العاصفة ومن فيضان السدود.

// انتهى //

22:15ت م

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