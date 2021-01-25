السعودية اليوم / جامعة حائل تحصل على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي



حائل 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

حصلت جامعة حائل على الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمدة 4 سنوات (2021م-2024م) ، وذلك بعد استيفاء الجامعة جملةً من العمليات والإجراءات اللازمة لتحقيق معايير الاعتماد المؤسسي.

وأشاد معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بجهود عمادة الجودة والتطوير وعميدها وفريق العمل بها في تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد في قطاعات الجامعة كافة، وتحسين جودة العمليات والممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مؤكداً حرص الجامعة على تحويل هذا الاعتماد إلى اعتماد كامل خلال المدة القادمة.

من جانبه أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري إلى أن عملية الاعتماد جرت من خلال إعداد الجامعة تقرير الدراسة الذاتية المؤسسية لتقييم واقع الجامعة على ضوء هذه المعايير بشكل دقيق وشامل، والتقويم عن بعد للجامعة من قبل فريق الاعتماد من المركز الوطني خلال المدة من 26 سبتمبر- 1 أكتوبر، والتأكد من تحقيق الجامعة المحكات والمعايير المطلوبة، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية بما يتناسب مع الأهداف التي تنشدها في مخرجاتها التعليمية ، وكذلك إعداد تقرير المراجعة، ومن ثم صدور قرار الاعتماد.

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22:15ت م

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