السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يكرم ضابطاً تقديراً لإخلاصه في أداء عمله



الدمام 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه، اليوم، النقيب عبدالله بن جعفر القحطاني من مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تقديراً لجهوده وإخلاصه في أداء عمله، بحضور مدير مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب بن سدحان الحربي.

وأثنى سموه، على ما يقوم به رجال الدفاع المدني من جهود مخلصة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، نوه اللواء الحربي، بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية الدائمة وتكريمه للمميزين من أبناء الوطن لتكون حافزاً للجميع لبذل أقصى درجات الحرص والإخلاص في خدمة الوطن.

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22:13ت م

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