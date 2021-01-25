إحالة مواطن أساء لرجال الأمن للنيابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية على مواطن أساء لرجال الأمن، إذ أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق حمله سلاحا ناريا، والإساءة إلى رجال الأمن في مقطع آخر، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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