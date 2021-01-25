شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من " الموارد البشرية " بشأن التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الإجراءات المطلوبة حيال التوطين الوهمي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن التوطين الوهمي يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع البلاغ بشأنه عبر تطبيق " معًا للرصد ".

ونصت المادة الـ26، من نظام العمل على أنه على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم "، و" ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله ".