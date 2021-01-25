وزارة الصحة: 3 أسباب وراء زيادة إصابات كورونا خلال الـ15 يومًا الماضية

قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إنها رصدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر أن السبب الرئيسي وراء الزيادة في حالات الإصابة كان التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة، وأهابت «الصحة» بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع.

وجدد التذكير بعقوبة التجمعات العائلية ومخالفة إجراءات كورونا عبر نشر إنفوجراف بها أوضح أن أي تجمع عائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو الشاليهات لأكثر من 50 شخصًا، في حيز واحد أو محدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، يعاقَب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة التالية:

في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال لصاحب المنشأة أو المسؤول، و5 آلاف ريال عقوبة الحضور أو صاحب الدعوة للحضور أو المتسبب في ذلك.

في المرة الثانية غرامة 20 ألف ريال لصاحب المنشأة أو المسؤول، و10 آلاف ريال عقوبة الحضور أو صاحب الدعوة للحضور او المتسبب في ذلك.

في المرة الثالثة، مضاعفة العقوبة لصاحب المنشأة أو المسؤول وإحالته إلى النيابة، والإحالة إلى النيابة الحضور أو صاحب الدعوة للحضور أو المتسبب في ذلك.

وأكدت الداخلية، أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت المخالفة للمرة الثانية يتم إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر.

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